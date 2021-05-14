В аэропорту Нур-Султана растет число выявленных пассажиров с красным статусом

Пассажиров с красным статусом до приезда скорой помощи изолировали, после чего госпитализировали.

За три дня работы проекта Ashyq сотрудники Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев выявили 23 пассажира с желтым статусом, 24 пассажира с красным статусом, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, пассажиров с красным статусом до приезда скорой помощи изолировали, после чего госпитализировали.

С 12 мая 2021 года полноценно запустили проект Ashyq в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Мы бы хотели предупредить всех пассажиров (кто вылетает) о том, что необходимо заранее до приезда в аэропорт скачать приложение и проверить свой статус. В здание терминала пассажиры с желтым и красным статусами допущены не будут. Вопросы по возврату средств в случае недопуска к рейсу следует направить в авиакомпанию, - обратились в пресс-службе.

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Информация в приложении Ashyq поступает за счет интеграции с общей базой Министерства здравоохранения и определяет статус пассажира: не является ли он носителем вируса в данный момент.

Чтобы не создавать давки, следует заранее установить приложение и узнать свой статус заранее.

У сотрудников аэропорта на входе в здание воздушной гавани есть планшеты. Те пассажиры, которые не имеют смартфонов, могут забить свой ИИН через планшет сотрудников и узнать свой статус. Что касается иностранных пассажиров, которые не имеют ИИН, они могут проверить свой статус через номер своего паспорта в планшете сотрудников аэропорта, иностранцы через номер паспорта.

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