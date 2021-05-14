С 21 мая в аэропорт Алматы будут пускать по Ashyq

QR-код аэропорта будет размещен перед входом в терминал.

В Алматы с 21 мая вход в аэропорт будет осуществляться через приложение Ashyq, сообщает zakon.kz.

С 16 мая система начнет применяться в тестовом режиме. QR-код аэропорта будет размещен перед входом в терминал.

Посетители с "желтым" и "красным" статусами в здание терминала допускаться не будут, - сообщили в аэропорту.

Иностранным гражданам для проверки статуса нужно предъявить при входе паспорт.

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Как узнать свой статус в приложении Ashyq

Проверить свой статус можно заранее с помощью нейтрального QR-кода на сайте www.alaport.com.

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