Всемирный банк инвестировал в Казахстан более 6 млрд долларов

Мы высоко ценим наше многолетнее партнерство - Токаев.

Касым-Жомарт Токаев провел беседу с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, сообщает zakon.kz.По данным Акорды, вице-президент находится в Казахстане с рабочим визитом.

Собеседники в режиме видеоконференцсвязи обсудили актуальные направления сотрудничества между Казахстаном и Всемирным банком и приоритеты дальнейшей кооперации.

Хотел бы подчеркнуть, что мы высоко ценим наше многолетнее партнерство, в рамках которого Всемирный банк инвестировал более 6 млрд долларов в нашу страну. В настоящее время совместно с вами мы реализуем 12 различных проектов, в том числе в сферах транспорта, образования, экологии, финансов, – сказал Токаев.

Глава государства отметил вклад Всемирного банка в решение ряда экологических вопросов в Казахстане, включая поддержку и финансирование на сумму 1,5 млн долларов второй фазы проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря".

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