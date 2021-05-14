"У меня своя секта". Новые подробности о стрелке из Казани

Галявиев был отличником.

Стали известны новые подробности о жизни Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе Казани, сообщает zakon.kz.

Убийца школьников учился в колледже на программиста и, если верить заявлению администрации, еще в начале года был отчислен за неуспеваемость.

Староста группы, где учился стрелок, рассказал kp.ru некоторые детали.

При разговоре с одногруппником он сказал: "Пойдем ко мне, у меня есть своя секта, я вербовщик". Из-за того, что человек так открыто говорит об этом, мы подумали, что это прикол, - рассказал Роберт Сибгатуллин.

По словам старосты, Галявиев был отличником.

Он отлично разбирается в компьютерах, даже помогал одногруппникам, у которых что-то не получалось. Он действительно был тихий мальчик, спокойный. В интернете он что-то себя буйно вел, а в жизни тихий. В наших чатах это иногда проявлялось. Грубит как будто бы в шутку, но теперь уже не кажется, что это не шутки были, - отметил Сибгатуллин.

Также он уточнил, что стрелок не употреблял ни алкоголь, ни сигареты, ни тем более наркотики.

С одногруппниками о своей семье он почти разговоров не заводил.

Года три назад он говорил, что он очень сильно с папой поругался. Мол, у него папы больше нету, - вспоминает Роберт.

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Ранее жительница Казани Наталья Андреева заявила, что ее покончивший с собой в 2020-м сын в последний год жизни говорил те же слова, что Галявиев на допросе: про то, что он всесильный Бог и может управлять окружающим его миром. При этом Данила Андреев учился в том же колледже "Тисби", на той же специальности, но на курс старше.

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