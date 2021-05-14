Сколько человек заболели коронавирусом после вакцинации в Казахстане 

Случаев повторного заражения коронавирусом в Казахстане насчитывается порядка 800.

Более 40 человек заболели коронавирусной инфекцией после прививки от COVID-19. Об этом на брифинге в СЦК рассказал заместитель директора филиала "Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул, передает корреспондент zakon.kz.

Всего в Казахстане после получения второго компонента заболело 44 человека. По каждому случаю коронавирусной инфекции проводится расследование и сегодня, когда внедрена вакцинация, данный вопрос всегда идет, получал ли человек прививку… Эти данные все официально регистрируются. Поэтому данная цифра официальная, - сказал Манар Смагул.

При этом она напомнила, что случаев повторного заражения коронавирусом в Казахстане насчитывается порядка 800.

То есть 800 человек - это количество повторных случаев заболеваний COVID-19. То есть независимо вакцинирован, он или не вакцинированный. Это те лица, которые заболели повторно, - уточнил замдиректора Центра.

В Казахстане получили прививку от коронавируса I компонентом — 1 757 407 человек, II компонентом — 698 248.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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