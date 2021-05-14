Еще в одной казанской школе произошло ЧП

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Эвакуировали школу из-за сообщения о бомбе
Гимназию № 27 в Казани эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщает zakon.kz.
Об этом Telegram-каналу "Подъем" заявила директор учебного заведения Люция Хуснутдинова.
У нас здесь кинологи пока осматривают здание. Нам полиция сообщила об угрозе. Я сейчас не могу говорить, потому что я ответственная здесь. Люция Хуснутдинова
Всего из здания гимназии вывели 80 детей и 15 взрослых.
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