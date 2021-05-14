Дело Биртанова: адвокаты обжаловали постановление

Суд не удовлетворил апелляцию.

Адвокаты экс-министра здравоохранения обжаловали постановление о продлении домашнего ареста Елжану Биртанову. Они просили заменить домашний арест на менее строгую меру пресечения. Но суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, передает zakon.kz.

6 мая Елжану Биртанову продлили домашний арест в шестой раз. На этот раз до 14 июня. Его адвокаты не согласны с постановлением Следственного суда и подали на апелляцию. Они считают, что их подзащитному нужно заменить домашний арест на менее строгую меру пресечения.

Я считаю, что постановление суда первой инстанции о продлении срока домашнего ареста подлежит отмене и вынесение нового постановления об изменении меры пресечения Биртанову на менее строгую. Я прошу удовлетворить жалобу и отменить постановление суда первой инстанции и отказать в удовлетворении ходатайства следователя Хасанова о продлении срока домашнего ареста до 8 месяцев, - сказал адвокат Серик Сагалиев.

Адвокат Нурлан Бейсекеев во время своего выступления упомянул, что следствие указывало на то, что у Биртанова имеется недвижимость за рубежом, а у его родственников есть вид на жительство в зарубежных странах. Эти данные не подтвердились. На самом деле у экс-министра нет жилья в иностранном государстве, а у его родных нет вида на жительство за рубежом.

По его словам, экс-министр не будет скрываться, а также каким-либо образом препятствовать следствию.

Впервые мы были вынуждены подавать жалобу на решение Следственного суда, который своим постановлением удовлетворил, пусть даже и частично, ходатайство следственного органа, которое было построено на лживых сведениях. Данное обстоятельство, конечно же, самое возмутительное. Ваша честь, по этому поводу я обращаюсь именно к вам, мы должны пресечь, чтобы правоохранительные органы в судах Республики Казахстан ходатайствовали на основе лживых и неподтвержденных фактов, и по этому поводу принять соответствующее решение и поддержать заявление моей защиты, - сказал экс-министр Елжан Биртанов.

Судья удалилась в совещательную комнату. Она сообщила, что решение вынесет по мере готовности судебного акта.

Ближе к 19:00 суд огласил решение.

Постановление Следственного суда о продлении срока содержания в виде домашнего ареста оставить без изменения, частные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения, - сказала судья.

Позже пресс-служба горсуда Нур-Султана пояснила, что условия ограничений Биртанову остались прежними. Ему с 8:00 до 19:00 часов разрешен выход из дома для осуществления жизненно необходимых действий, учитывая, что на иждивении находятся трое малолетних детей и пожилая мать.

3 ноября 2020 года стало известно о задержании Биртанова. Отмечалось, что экс-министра подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

В суд Нур-Султана за него стали поступать поручительства от известных врачей и общественных деятелей. И 7 ноября его отпустили под домашний арест.

Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. Он сам подал заявление об отставке в связи с осложнившейся пневмонией и необходимостью лечения.

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