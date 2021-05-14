Алматинская полиция получит доступ ко всем видеокамерам в общественных местах

Всего в городе четырех тысяч камер видеонаблюдения, 600 из них наделены искусственным интеллектом и сами фиксируют нарушения, без человеческого вмешательства.

Полиция Алматы получит доступ ко всем видеокамерам в общественных местах, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Всего в городе четырех тысяч камер видеонаблюдения, 600 из них наделены искусственным интеллектом и сами фиксируют нарушения, без человеческого вмешательства.

Как заявили в ДП Алматы, использование видеокамер уже положительный эффект в снижении преступности.

Камера может установить человека, находящегося в розыске, или выявить машину с подложными государственными регистрационными номерами. С их помощью с начала года уже раскрыто 1 400 преступлений, выявлено 780 тысяч административных правонарушений. начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов

В полиции также обозначили, что в рамках поручения Президента страны по развитию города Алматы разрабатывается проект, согласно которому стражи порядка получат доступ ко всем видеокамерам на различных объектах города.

Речь идет о торговых домах, больницах, поликлиниках, школах, одним словом, те места, которые массово посещают граждане. Таким образом, у нас будет возможность следить за порядком в городе посредством 100 тысяч камер видеонаблюдения. Мы убеждены, что именно такие превентивные меры положительно сказались на снижении преступности в целом. Наш город стал безопаснее для жителей и гостей. Поэтому мы и дальше будем продолжать работу в этом направлении, – заключил Таймерденов.

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