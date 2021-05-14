УЕФА извинился за Иманбека

Причина удаления трека из плейлиста чемпионата Европы - обилие ненормативной лексики и оскорблений.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил композицию рэп-исполнителей Иманбека и Моргенштерна, содержащую нецензурные выражения. Песня была удалена из официального плейлиста чемпионата Европы по футболу, сообщает zakon.kz.

Это следует из опубликованной версии плейлиста на сайте стриминг-сервиса Spotify. Как отмечает РИА Новости, треки LECK (в исполнении Моргенштерна, казахстанского рэпера Иманбека и американского Fatty Wap), а также "Нету интереса" от 10age вошли в плейлист, однако через несколько часов были удалены из него. Как сообщили агентству в пресс-службе УЕФА, причина их удаления — обилие ненормативной лексики и оскорблений.

УЕФА принесла извинения за нарушение и пообещала предпринять соответствующие шаги, чтобы подобное больше не повторилось.

Чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020-го, перенесен на 2021-й. Ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

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