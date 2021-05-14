Звонки о "минировании" школ Алматы: полиция задержала подозреваемого

Последнее задержание мы провели по этим сообщениям в Экибастузе, сказал заместитель начальника Алматы.

В полиции рассказали о ходе расследования по делу о ложных звонках о "минировании" школ и торговых центров. Замначальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что по этим фактам есть задержанный, передает zakon.kz.

Есть сообщения о заложенных бомбах в школах, в зданиях суда, торговых центрах. На сегодня раскрытие данного преступления носит очень сложный характер, потому что все ложные звонки поступают через электронные адреса. Ни для кого не секрет, что есть программа ВПН, отследить очень сложно, но последнее задержание мы провели по этим сообщениям в Экибастузе. Был задержан подозреваемый, который занимался распространением таких сообщений. Делал он это с целью развлечься. Есть ряд других подозреваемых, которых мы до сих пор не установили, не задержали, - ответил Рустам Абдрахманов.

19 марта на электронные почты общеобразовательных школ поступили сообщения о том, что они "заминированы". Неизвестный потребовал перечислить деньги, иначе произойдут взрывы. Саперы проверили 34 школы, взрывных устройств обнаружено не было.

23 апреля появилось сообщение о том, что в двух торговых центрах эвакуировали людей из-за сообщения о взрывном устройстве. Саперы проверили, информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!