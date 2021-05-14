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Появилась информация о задержании полицейского начальника в Жамбылской области

Фото: Azattyq Rýhy 14 мая 2021, 19:48

В настоящее время следственно-оперативной группой осуществляются необходимые следственные мероприятия.

В Департаменте собственной безопасности МВД РК прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о задержании полицейского начальника в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Департаментом собственной безопасности МВД в результате изучения поступающей информации установлены факты превышения отдельными руководителями среднего звена Департамента полиции Жамбылской области своих должностных полномочий. Департамент собственной безопасности МВД РК

В настоящее время следственно-оперативной группой осуществляются необходимые следственные мероприятия.

Другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

МВД продолжает системную работу по искоренению нарушений законности в собственных рядах, пресечению любых противозаконных действий, дискредитирующих государственную службу, несмотря на высокие должности и звания.

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