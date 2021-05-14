ДГД Алматы возглавил экс-вице-министр финансов Канат Баедилов

Ерулан Жамаубаев пожелал Канату Баедилову успехов в достижении поставленных задач.
Сегодня, 14 мая министр финансов РК представил коллективу руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы Каната Баедилова, сообщает zakon.kz.
Канат Ескендирович Баедилов родился в селе Кегень Алматинской области
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Алма-Атинский институт народного хозяйства (1991)
- Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2003); экономист
Трудовой стаж:
- Старший контролер-ревизор Контрольно-ревизионного управления, начальник отдела ревизии финансово-кредитных учреждений налоговых и страховых органов управления Комитета государственного финансового контроля при Кабинете Министров Республики Казахстан (11.1991-08.1994);
- Начальник отдела ревизий финансово-кредитных органов и валютного контроля Комитета финансового контроля Республики Казахстан по Алматинской области (08.1994-02.1996);
- Заместитель начальника Управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан по Алматинской области (02.1996-09.1998);
- Начальник отдела ревизий организаций образования, науки, культуры и органов управления Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан (10.1998-02.1999);
- Председатель Налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы (02.1999-04.2002);
- Председатель Налогового комитета по Медеускому району г. Алматы (04.2002-07.2003);
- Председатель Налогового комитета по г. Алматы (08.2003-05.2008);
- Заместитель Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (05.2008-04.2009);
- Начальник налогового департамента по городу Астане Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (04.2009-07.2014);
- Председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (30.07.2014-05.2017);
- Вице-министр финансов Республики Казахстан (04.05.2017-05.2021)
Ерулан Жамаубаев пожелал Канату Баедилову успехов в достижении поставленных задач.
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