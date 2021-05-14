Полиция разыскивает руководителя компании, которую рекламировала Баян Алагузова

Алмаз Курмангалиев нами до сих пор не допрошен, сказал замначальника полиции Алматы.

Полиция Алматы разыскивает руководителя инвестиционной компании "Astex" Алмаза Курмангалиева. Если поиски не дадут результата, то его объявят в международный розыск, передает zakon.kz.

В конце апреля стало известно, что казахстанцы обратились в полицию с заявлением на руководство инвестиционной компании "Astex". Компания предлагала "прокрутить" деньги на тендерах, а взамен ежемесячно платить высокие проценты. Пострадавшие утверждают, что их "кинули" на деньги, а также отмечают, что вложились в том числе из-за того, что компанию рекламировала продюсер Баян Алагузова.

Сегодня, 14 мая, заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов в прямом эфире в Instagram рассказал, что правоохранительные органы ищут руководителя компании "Astex" Алмаза Курмангалиева и других участников преступления.

Расследование мы начали буквально недавно. Алмаз Курмангалиев нами до сих пор не допрошен, так как как отсутствует на территории нашего города. Поток заявлений со стороны потерпевших поступает. Есть другие фигуранты по уголовному делу. Если наши поисковые мероприятия не дадут результата, то виновное лицо и другие участники преступления будут объявлены в международный розыск, - сказал он.

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