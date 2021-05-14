Суд вынес приговор мужчине, стравливавшего детей в Нур-Султане

Судом ему назначен административный штраф в размере 20 МРП, что составляет 58 340 тенге.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Нур-Султана 14 мая рассмотрел дело мужчины, стравливающего детей во дворе одного из домов в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

В суде установлено, что мужчина находясь в общественном месте, а именно во дворе жилого дома, спровоцировал драку между своим сыном 2012 года рождения и другим несовершеннолетним, 2010 года рождения.

Тем самым, И., являясь законным представителем своего сына, оказал на него влияние негативного характера, что отрицательно сказалось на его воспитании.

В суде правонарушитель полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Постановлением суда И. признан виновным за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, повлекшее совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки административного правонарушения (часть 3 статьи 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях). пресс-служба специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Нур-Султана

Судом И. назначен административный штраф в размере 20 МРП, что составляет 58 340 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!