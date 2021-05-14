6 баллов – в Кыргызстане произошло землетрясение

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В Кыргызстане произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

Как пишет kabar.kg, подземные толчки были зафиксированы 14 мая 2021 года в 15:54 по местному времени. Их сила в эпицентре составляла около 6 баллов.

По данным Института сейсмологии НАН КР, в ряде населенных пунктов КР интенсивность землетрясения составила 4-5 баллов.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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