6 баллов – в Кыргызстане произошло землетрясение

Приложение zakon.kz
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Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
В Кыргызстане произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.
Как пишет kabar.kg, подземные толчки были зафиксированы 14 мая 2021 года в 15:54 по местному времени. Их сила в эпицентре составляла около 6 баллов.
По данным Института сейсмологии НАН КР, в ряде населенных пунктов КР интенсивность землетрясения составила 4-5 баллов.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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