Пашинян попросил военной помощи у Путина

По словам Пашиняна, речь идет о военной поддержке, из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо российскому президенту Владимиру Путину и попросил о помощи, в том числе и военной, из-за ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, причиной стала ситуация в Сюникской области.

Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи. Никол Пашинян

По его словам, представитель 102-ой российской военной базы подключился к переговорам с представителями ВС Азербайджана по ситуации на границах Армении.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля рассказала, что во время телефонного разговора Путина и Пашиняна, который состоялся 14 мая, лидер Армении не просил президента РФ о помощи.

Сегодня, 14 мая Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию Армении. И. о. премьера заявил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 километра. По словам Пашиняна, военные пытаются окружить озеро Севлич в Сюникской области.

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