Специалисты ищут причину падежа сайги в ЗКО

Странностей и необычных явлений вокруг окота сайги немало.

В Западном Казахстане по неизвестной причине погибли 372 степные антилопы - сайгаки, в основном самки. В Жанибекский район экстренно выехали экологи, ветеринары и эпидемиологи, сообщает zakon.kz.

По одной из версий, к падежу привели проливные дожди в этой местности. У некоторых сайгаков есть признаки поражений разрядами молний, передает Первый канал "Евразия".

В месте обнаружения они лежат все в канале. В канале накопилась дождевая вода. Одна из версий - произошел удар молнии. В этом районе находится место окота сайгаков, и на данной территории собралось около 200-250 000 голов сайгаков. руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Серик Маженов

Сейчас - время окота сайги. Начался он и в Акмолинской области. Там - без происшествий. Тысячи детенышей пополнили популяцию.

Массовый окот проходит в течение трех-пяти дней. Вчера начался массовый окот. На сегодняшний день 40-45% прошли окот. Сайга приносит по два ягненка, редко по одному. Встречается, когда и по три. руководитель центрального регионального филиала "Охотзоопром" Достай Нурбеков

Сейчас здесь около 70 000 особей. Рожать в одиночку самки не привыкли. Делают они это дружно и вместе, собираясь все в одно большое стадо. Место их сбора зоозащитники в шутку называют роддомом. Именно там на свет появляются тысячи детенышей. Маленький комочек шерсти и огромные, черные глаза - это ягненок сайгака. И то, что он лежит посреди степи совсем один – абсолютно нормально.

Любящая мать - это не про сайгу. Они не особо заботятся о своих новорожденных детенышах. Куралаи, так их называют в народе, должны сами окрепнуть и встать. Мама даже не будет постоянно находиться рядом, чтобы покормить свое чадо. Это за нее сделает любая другая самка.

Странностей и необычных явлений вокруг окота сайги немало. Взять хотя бы тот факт, что каждый раз, как эти животные собираются произвести на свет потомство, вдруг резко начинает холодать, и несколько дней стоит непогода. Казахи это время называют "құралай салқын" - "прохлада куралай". Эксперты рассказывают, что в это время самки заставляют идти своих детенышей против ветра, чтобы те с самого рождения были закалены и приучены к холоду.

Просто так к ним приближаться строго запрещено. Именно сейчас зоозащитники за этим и следят. Их группы дежурят вокруг степного роддома круглосуточно.

Но несмотря на постоянный надзор, уберечь сайгу не всегда получается. По последним данным, ее популяция - чуть больше 330 000 особей, за всеми разом не уследить. Вот и не дремлют браконьеры. В 2020 году они убили около 700 животных, и это только те случаи, о которых известно. Ущерб – почти 2,5 млрд тенге. Годом ранее эта сумма была почти на 1 млрд больше. А в первом квартале 2021 года зафиксировали еще восемь случаев. Убийцы сайгаков могут провести за решеткой до 12 лет.

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