Семен Слепаков в стихах подтвердил, что развелся с женой

Слепаков был женат с 2012 года. Его бывшая супруга Карина юрист по профессии.

41-летний юморист Семен Слепаков опубликовал пост, в котором в стихотворной форме впервые раскрыл все подробности личной жизни, сообщает zakon.kz.

О том, что он давно уже в разводе шоумен рассказал в стихотворной форме в своем Instagram.

Я в браке давно уж не состою, / Не буду вас утомлять / Деталями. Грустно, но се ля ви / Нас прошлой осенью развели, / И странно, что этого вы не нашли... Семен Слепаков

В этом же стихотворении Слепаков обратился к хейтерам, которые на протяжении нескольких месяцев продолжают писать ему гневные сообщения и обвиняют в продажности. По словам комика, его критики утверждают, что за один из постов, опубликованных в январе, он получил 700 миллионов рублей. Сам он счел такие обвинения чрезмерными.

Слухи о разводе Семена Слепакова появились еще в 2019 году, однако официального подтверждения пришлось ждать долго.

О расставании юмориста с супругой Кариной случайно проболталась Ксения Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!". Тогда телеведущая заявила, что журналисту пора позвать резидента Comedy Club на программу, так как он теперь снова завидный жених.

Семен Слепаков не стал комментировать эти слова и после этого даже вышел в свет с супругой. Страсти вокруг личной жизни подутихли, и вот теперь юморист наконец рассказал правду.

О расставании юмориста с супругой Кариной случайно проболталась Ксения Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!". Тогда телеведущая заявила, что журналисту пора позвать резидента Comedy Club на программу, так как он теперь снова завидный жених.

Слепаков был женат с 2012 года. Его бывшая супруга Карина юрист по профессии.

Семен Слепаков не стал комментировать эти слова и после этого даже вышел в свет с супругой. Страсти вокруг личной жизни подутихли, и вот теперь юморист наконец рассказал правду.

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