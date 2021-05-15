Картину Ван Гога в Нью-Йорке продали почти за $40 млн

Стоимость лота составила $34 млн, однако с учетом всех дополнительных выплат новому владельцу картины придется выплатить за полотно $39,29 млн.

На аукционе Christie's в Нью-Йорке картина голландского импрессиониста Винсента Ван Гога "Мост в Тренктае, Арль" была продана почти за $39,3 млн, сообщает zakon.kz.

Трансляция торгов велась на сайте аукционного дома. Стоимость этого лота составила $34 млн, однако с учетом всех дополнительных выплат новому владельцу картины придется выплатить за полотно $39,29 млн.

Как отмечает Christie's, Ван Гог написал эту картину в один из наиболее продуктивных периодов своего творчества. Картина "Мост в Тренктае, Арль" с 2022 по 2023 год будет выставляться в Институте искусств Детройта.

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