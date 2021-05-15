США потребовали отвести войска Азербайджана от границы с Арменией

Как подчеркнула представитель Госдепа, Вашингтон ожидает, что Баку откажется от дальнейших провокационных действий в регионе.

Вашингтон ожидает, что Баку немедленно отведет все войска от границы с Арменией. С таким заявлением выступила представитель Госдепартамента Джалина Портер, сообщает zakon.kz.

США, по ее словам, внимательно отслеживают ситуацию в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном, передает РИА Новости.

12 мая власти города Горис Сюникской области Армении обвинили азербайджанских военных в нарушении государственной границы республики.

Портер назвала действия Азербайджана "безответственным и неоправданно провокационным шагом".

Как подчеркнула представитель Госдепа, Вашингтон ожидает, что Баку откажется от дальнейших провокационных действий в регионе.

И.о. премьера Армении Никол Пашинян накануне заявил, что действия Азербайджана – "заранее спланированная провокация".

Ранее в этот же день парламент Армении на внеочередном заседании принял заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах" на фоне инцидента на границе с Азербайджаном.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо российскому президенту Владимиру Путину и попросил о помощи, в том числе и военной

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