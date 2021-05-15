В Палестине назвали требования для перемирия с Израилем

В связи с обострением палестино-израильского конфликта Совет Безопасности ООН созвал на воскресенье,16 мая срочное заседание.

Палестинское движение ХАМАС заявило посредникам в переговорах с Израилем, что ключевым требованием для деэскалации конфликта в регионе является прекращение огня, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Израиль должен прекратить выселение людей из Шейх-Джарраха, освободить задержанных в результате недавней эскалации в Восточном Иерусалиме, вывести силовиков из мечети Аль-Акса, а также остановить агрессию в Газе, - рассказал глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машаль.

Он добавил, что Турция, Катар и Египет предпринимают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в секторе Газа и в Иерусалиме.

Ранее в субботу стало известно, что за последние четыре дня в секторе Газа в результате обстрела со стороны Израиля погибли по меньшей мере 34 ребенка. В еврейском государстве жертвами столкновений между израильтянами и палестинцами стали двое детей.

14 мая генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые действия. По его словам, в эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибло слишком много мирных жителей. По его словам, это может только усугубить радикализацию и экстремистскую деятельность в регионе.

В связи с обострением палестино-израильского конфликта Совет Безопасности ООН созвал на воскресенье,16 мая срочное заседание.

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