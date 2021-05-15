Сколько денег выделили на ремонт костанайских дорог

Планируется завершить строительство нового моста на автомобильной дороге областного значения "Подъезд к городу Костанай".

На текущий год для ремонта автомобильных дорог областного и районного значения, а также улиц населенных пунктов из республиканского и областного бюджета выделено 13,6 млрд тенге, передает zakon.kz со ссылкой на Казинформ.

Об этом сообщил заместитель руководителя управления Алексей Костюков.

Ремонтом будет охвачен 191 км автодорог местного значения, это 18 участков. Также 102 участка улиц. Помимо этого, по госпрограмме "Нұрлы жол" будет отремонтировано 186 км автодорог на сумму 9,2 млрд тенге,- отметил он.

До конца года в рамках госпрограммы также планируется завершить строительство нового моста на автомобильной дороге областного значения "Подъезд к городу Костанай".

Общая стоимость проекта, по информации А. Костюкова, составляет 4,3 млрд тенге. В этом году для завершения строительства моста выделено 2,7 млрд тенге.

Вместе с тем, в рамках спецпроекта "Ауыл-Ел бесігі" запланированы строительно-монтажные работы на 19 объектах на сумму 640,8 млн тенге.

Ремонт пройдет в шести населенных пунктах Аулиекольского, Б.Майлина, Житикаринского, Карабалыкского и Костанайского районов. За счет средств из местного бюджета строительно-монтажные работы будут проведены на 85 объектах, для чего предусмотрено 3,8 млрд тенге. Завершится средний ремонт одной автодороги районного значения к селу Тенизовское в Мендыкаринском районе, строительство моста через реку Улыжыланшык между селами Акколь и Карасу, а также реконструкция двух улиц в областном центре и средний ремонт 81-ой улицы в населенных пунктах.

В целом, по итогам 2021 года с учетом выделенных средств ведомство намерено повысить показатель доли автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 77%.

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