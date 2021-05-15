Один казахстанец скончался от пневмонии с признаками КВИ

Приложение zakon.kz
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99 человек выздоровели.
На 15 мая лечение от КВИ продолжают получать 39 316 человека (38 769 КВИ+ и 547 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 033 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 283 пациента, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
По состоянию на 13 мая зафиксировано 130 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход и 99 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54014, летальных случаев - 852, выздоровевших - 52615.
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