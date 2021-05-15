Избиение подростка в Алматинской области. Мать рассказала подробности

По факту избиения начато расследование.

Мать пострадавшей школьницы, которую избили на остановке в Алматинской области, рассказала подробности инцидента, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Накануне вечером Гульмира Жанбекова планировала после работы обновить гардероб дочери. С 16-летней Камилой договорились встретиться в центре города. Но на автобусной остановке на девочку набросились две пьяные женщины. Избив подростка, они сели в такси и уехали. Мать предполагает, что хулиганкам просто не понравился внешний вид ребенка.

Дочка у меня была в такой коротенькой юбочке, снизу шортики. Ну как сейчас все подростки одеваются в q-pop стиле. Они сказали: да вам, малолетки, нужно идти на панель. После чего машина паркуется, оттуда выходит одна девушка сначала и начинает избивать мою дочь. Бить головой об остановку. В этой время выходит оттуда еще одна девушка, - рассказала мама девушки Гульмира Жанбекова.

Свидетели неадекватного поведения женщин заступаться за подростка не стали, - с обидой в голосе говорит мать пострадавшей. Вместо этого алматинцы снимали нападение на сотовый телефон.

Очень много машин стояли в пробке. У кого-то были видеорегистраторы, кто-то открывал окна и снимал это на камеру. Но никто за них не заступился. Для всех это показалось смешно, - отметила она.

В результате подросток с различными травмами попала в больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Сделана кранеография, ушита рана в височной области. Госпитализирована в отделение нейрохирургии с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана волосистой части головы. Состояние средней степени тяжести, - сообщила заместитель главрача Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Алуа Жексенова.

По факту избиения начато расследование. Сейчас стражи порядка занимаются поиском хулиганок.

Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Илийского района. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемых женщин и их дальнейшему задержанию, - сообщила официальный представитель ДП Алматинской области Акбота Куанышбеккызы.

Известно, что напавшим на подростка алматинкам 35 лет. Это женщины сообщили сами девочке пока ее били. За хулиганские действия им может грозить до двух лет тюрьмы.

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