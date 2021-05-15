Вступили в силу обновленные правила политики WhatsApp

Несогласным с новыми правилами буду ограничивать функционал сервиса.

Вступили в силу меры в отношении пользователей WhatsApp, которые не согласились принять новую политику конфиденциальности. Начиная с 15 мая мессенджер обещал блокировать звонки и сообщения несогласных юзеров, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

О том, что мессенджер начнет принимать такие ограничительные меры в компании заявили 12 мая. На первом этапе не согласным с политикой конфиденциальности пользователям должны заблокировать доступ к чатам и звонкам. Пользоваться функциями сервиса они смогут только отвечая на входящие звонки и сообщения.

На втором этапе пользователям полностью закроют возможность звонить и отправлять сообщения, а также получать уведомления о входящих сообщениях.

В компании отметили, что вводить ограничения будут постепенно, в течение нескольких недель. При этом для каждого пользователя время каждого этапа будет индивидуальным.

В январе WhatsApp заявил, что, согласно новой политике конфиденциальности, персональные данные пользователей мессенджера будут предоставляться в распоряжение всех семейств приложений Facebook. Датой вступления в силу новой политики конфиденциальности руководство сервиса назвало 15 мая.

В марте пользователей предупредили, что несогласным с новыми правилами буду ограничивать функционал сервиса.

Уже в январе пользователи WhatsApp начали массово уходить из мессенджера, предпочитая Signal и Telegram.

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