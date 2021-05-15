Секрет успеха в любительском боксе раскрыл специалист

Нужен ли в команде психолог?

Успех в боксе сегодня зависит от многих факторов. Но есть ряд основных, без которых никак не обойтись, передает zakon.kz.

Руководитель Федерации бокса Атырауской области Шухрат Данбай считает, что одно из ключевых состояний спортсмена — его внутренняя стабильность.

Состоит она из множества компонентов: физическое состояние, медицинское обслуживание, контакт с тренером и еще много составляющих. При этом, не последнее место занимает командный дух коллектива. Ведь без взаимной поддержки ни один круг не выдержит проверку на прочность, - сказал он в интервью Lifesport.

Единение и сочетание множества факторов влияют на формирование психологии победителей.

В моем представлении успех любого чемпиона на 80 % зависит от работы тренера, держащего в голове сотни мелочей и нюансов, влияющих на боеспособность подопечного. Ну а психологи должны оказывать свое содействие в вопросах укрепления и выработке устойчивости.бокс – это не краткосрочный проект, это многолетний труд. Один олимпийский цикл отнимает много времени для достижения поставленной цели. Мы долго шли к определенным наградам, когда работали в Павлодарской области, и они не стали свалившимся на голову подарком. Это был итог планомерно выстроенной работы в Федерации, сумевшей объединить усилия профессионалов и энтузиастов, - добавил изданию глава Федерации бокса Атырауской области.

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