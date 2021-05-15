Стрельба в ресторане Шымкента. Суд вынес приговор

Смертельный инцидент произошел в августе 2020 года.

В специализированном суде Шымкента вынесли приговор по громкому делу о кровавой разборке в ресторане, передает zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

Суд признал обвиняемого Таукеева виновным по нескольким статьям и назначил наказание в виде лишения свободы со сроком на пять лет.

Второй обвиняемый Арынов получил 16 лет лишения свободы, его осудили также по нескольким статьям УК РК.

Еще один обвиняемый Абдраманов осужден на 17 лет лишения свободы. Его признали виновным по статье 287 части 4, по статье 99 части 2.

Последний обвиняемый Асадов также признан виновным и получил наказание лишения свободы со сроком на 2 года и шесть месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

10 августа 2020 года в одном из кафе Шымкента в результате стрельбы огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй - был ранен. Спустя три дня, 13 августа, полиция сообщила о задержании подозреваемых.

12:37 - Обновление

Адвокат Талгат Есимов сообщил в Facebook, что его подзащитного Таукеева Дауира оправдали. Присяжные посчитали его невиновным.

Была кропотливая и тяжелая работа стороны защиты в этом направлении. В отношении органа расследования вынесено частное постановление, - написал адвокат.

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