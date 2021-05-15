Трамп расскажет о своей новой соцсети ко Дню независимости США

Ранее 45-го президента США заблокировали платформы Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram.

Бывший президент США Дональд Трамп к 4 июля расскажет о планах по поводу своей социальной сети, передает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Сообщается, что он ведет переговоры с несколькими платформами.

В обмен на новых пользователей компании будут платить Трампу.

Ранее 45-го президента США заблокировали платформы Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram после того, как 6 января его сторонники ворвались в Капитолий, чтобы препятствовать утверждению итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден.

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