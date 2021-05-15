"Барселона" нашла замену Месси

Появились подробности.

"Барселона" определилась с футболистом, который заменит звездного форвада Лионеля Месси, передает zakon.kz.

Как стало известно The Sun, "Барса" сделает упор на приобретение летом нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Трансфер Холанда - приоритетная задача "сине-гранатовых". Ради этого они готовы пожертвовать продлением контракта с Лионелем Месси. Контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает в июне 2021-го.

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