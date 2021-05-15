О "реанимированных" проектах, прибыли и планах рассказал глава СПК "Павлодар"

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
На этот год у СПК более высокая планка – прибыль, как минимум трижды превышающая показатель 2020 года.
О том, как СПК "Павлодар" удалось выйти в прибыль в "коронакризисный" год и какие задачи стоят перед корпорацией в 2021 году рассказал в интервью проекту "Кто ответит" председатель правления Мейрам Утешов, передает zakon.kz.
Утешов также ответил на вопросы об обвинениях в необоснованном увольнении сотрудника и строительных дефектах в новостройках, возведенных по заказу СПК.
Одной из самых первых задач, поставленных перед СПК "Павлодар" руководством области в прошлом году, было завершение 2020 года без убытков. Мы пересмотрели бюджет СПК, были сокращены административные расходы, сократили расходы в целом – по содержанию, закупу и другие. Завершили год с прибылью. За 10 лет СПК "Павлодар" только во второй раз закончила год положительно, - сообщил Утешов.
На этот год у СПК более высокая планка – прибыль, как минимум трижды превышающая показатель 2020 года. Мейрам Утешов рассказал о "реанимированных" проектах, на которые в числе прочих рассчитывают в социально-предпринимательской корпорации. В частности, это проекты по разработке месторождений золота и угля, не развивавшиеся в течение нескольких лет.
Кроме того, в этом году в СПК "Павлодар" планируют реализовать проекты производства рафинированного подсолнечного масла, макаронных изделий, развития курортной зоны у озера Маралды и другие.
Еще один проект – строительство фермерского рынка. К концу года планируем обеспечить наших крестьян льготными торговыми местами, без каких-либо посредников, - сказал глава СПК "Павлодар" Мейрам Утешов.
Он также опроверг заявления одного из уволенных сотрудников относительно предвзятого отношения и избавления "ради друга". Мейрам Утешов подчеркнул, что суд уже поставил точку в прошлогоднем деле об увольнении, и рассказал об оптимизации структуры корпорации.
В июне прошлого года у него (уволенного Амиева – ред) истекал срок трудового договора. Я как председатель правления мог принять единоличное решение не продлевать трудовой договор, но он был продлен еще на год. Так, в его словах о предвзятом отношении нет логики, - рассказал Утешов. – Департамент, который он возглавлял, был оптимизирован, его функции были переданы департаменту технической экспертизы и строительства. На должность руководителя был принят специалист с 30-летним стажем, имеющий два высших технических образования.
Председатель правления СПК "Павлодар" также уверил, что жилые дома, построенные по заказу корпорации, находятся на трехлетней гарантии, в течение этого времени подрядчик готов устранять дефекты в случае их выявления. Мейрам Утешов продемонстрировал устранение одной из ранее обнаруженных недоделок и сообщил, куда обращаться новоселам для быстрого разрешения их вопросов.
Полное интервью смотрите здесь.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!