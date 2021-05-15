Годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Кокшетау

Ребенок скончался на месте.

Несчастный случай с выпадением ребенка из окна седьмого этажа произошел в Акмолинской области. Младенец скончался на месте. Это уже третий подобный случай с начала теплых дней в Акмолинской области, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

14 мая, примерно в 18.55, поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. Он сообщил о том, что из открытого окна дома по проспекту Абылай хана по неосторожности упал годовалый ребенок. Малыш находился на подоконнике и смотрел в окно, - сообщили в ДП Акмолинской области.

Погибшая - девочка, 2019 года рождения.

По данному случаю полицейские начали досудебное производство по части 2 статьи 141 Уголовного кодекса "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

С началом теплых дней в Акмолинской области зарегистрировано уже три несчастных случая выпадения детей из окон многоэтажек. В двух их них малыши, к счастью, остались живы. Их госпитализировали в больницу с различными травмами, состояние здоровья удовлетворительное.

Полиция просит родителей не оставлять детей без присмотра. Важно помнить элементарные правила: отодвинуть от открытых окон всю мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Не нужно надеяться на москитные сетки, необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы и беседовать с детьми, напомнили в ведомстве.

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