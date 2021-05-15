Спектакль о пандемии показали в Нур-Султане

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм.

В Нур-Султане состоялось театральное представление под открытым небом на тему пандемии и вакцинации. Зрителям постановки рассказали о карантинных ограничениях, важности вакцинации в борьбе с коронавирусом и других мерах предосторожности, передает zakon.kz.

Постановку под открытым небом подготовили артисты театра "Astana Musical", в ней граждан призывали к соблюдению соответствующих требований и ограничений в целях профилактики и борьбы с эпидемией "Covid-19".

Хореографическое представление, проходившее на улице, публика столицы могла посмотреть бесплатно. Цель мероприятия – через сценическое искусство привлечь внимание населения к важности карантина, мер предосторожности и вакцинации. Произведение целиком основано на реальных событиях, отражающих сложившуюся в мире обстановку.

В центре внимания постановки – феномен "Covid-19", ставший самым популярным словом 2020 года. В своей работе артисты театра передали главные ценности жизни, внутренние переживания людей во время карантина, трудности, с которыми столкнулось человечество в пандемию.

Всем нам ясно, что коронавирус, с которым мир борется, привел к изменениям в жизни человечества. Сколько людей погибло из-за вируса. В целях защиты от заболевания введены ранее не существовавшие карантинные ограничения, важное значение имеет вакцинация. Постановка "Covid-19" была запущена в августе прошлого года, а в феврале этого года впервые была представлена публике в нашем театре. Суть и история постановки взяты непосредственно из жизни, и это дебютный выпуск нашего коллектива. Сегодняшние участники считаются не только артистами, но и авторами этой постановки. Еще один момент: сегодня мы предлагаем только фрагмент спектакля(15-20 минут), а полностью его можно посмотреть, посетив наш театр, - сказал художественный руководитель театра Еслям Нуртазин.

Автором первой постановки о коронавирусе выступила режиссер-хореограф, артист театра "Astana Musical" Анель Мырзагулова, музыку к спектаклю написал Акжол Умурзаков.

Стоит отметить, что мероприятие прошло при поддержке акимата города с соблюдением всех санитарных норм. Все артисты, участвовавшие в постановке, прошли ПЦР-тестирование. Полную версию социально значимого творческого спектакля астанчане смогут увидеть 21-22 мая в Центральном концертном зале "Казахстан".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!