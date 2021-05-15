Колдун рассказал, как выиграть "Евровидение"

Есть неожиданный совет.

Участник "Евровидения" певец Дмитрий Колдун раскрыл секрет успеха на этом конкурсе, передает zakon.kz.

По словам Колдуна, самое главное для победы - хорошая песня, с которой нужно достучаться до сердец людей. Но этого мало.

Также нужно иметь хорошего продюсера. Кто-то должен обязательно подтолкнуть! Когда у меня был Филипп Киркоров, был дан и определенный толчок, пинок, потому что без него все было бы не так. Ведь я сам по себе достаточно ленивый. А он помог мне и с песней, и с образом, и морально, - воспомил в интервью порталу Дни.ру Дмитрий.

Сделал он и неожиданное заявление о том, что перед любым знаковым выступлением, где надо себя проявить и показать вокально, нельзя заниматься сексом.

После секса не берутся высокие ноты. Если ты все потратил в койке, то можешь на сцене дать "петуха", - уверен Колдун.

Напомним, что Колдун на "Евровидении" представлял Беларусь. В этом году страна не участвует в конкурсе.https://dni.ru/showbiz/2021/5/13/477970.htm

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