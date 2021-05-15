Массовое отравление нефтянников произошло в ЗКО

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Санэпидемиологи организовали проверку в столовой.
В ЗКО в Бурлинскую районную больницу поступили пять пациентов с пищевым отравлением. Все они – работники одной из нефтегазовых компаний региона, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.
Двое в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение. Остальные трое в состоянии средней степени тяжести поступили в инфекционное отделение. Позже в больницу поступил ещё один пациент с такими же симптомами.
Сейчас у всех состояние средней степени тяжести, они получают лечение с диагнозом "пищевая токсикоинфекция".
В столовой компании, где питались работники, санэпидемиологи организовали проверку.
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