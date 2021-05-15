В Нур-Султане продолжают бороться с комарами и мошками

Свыше 90% территории города прошли первичную обработку.

Управлением охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана совместно с ТОО "Столичная дезинфекция" продолжается работа по борьбе с гнусами. В целях снижения количества комаров и мошек производится обработка открытых территорий в несколько туров, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В соответствии с нормами, в целях не допущения приспособления и мутации к препаратам, работа по борьбе с гнусами в сезон (апрель – сентябрь) проводится по турам, в месяц один раз. В течение 15 дней каждого тура охватываются водоемы, путем заливки препаратов для предотвращения выплода комаров, затем проводится защитный барьер путем дымового завеса и опрыскивания дезмашинами для удержания залета с близлежащих регионов.

Также обрабатываются открытые территории города: парки, скверы, жилые массивы и внутриквартальные территории.

На сегодня свыше 90% территории города прошли первичную обработку.

В местах массового притяжения жителей будет проведена дополнительная обработка, путем дымового завеса.

Жителей и гостей столицы просим отнестись с пониманием, так как комары и мошки являются частью экосистемы, сто процентное истребление не возможно. Работы проводятся для снижения численности и недопущения массового размножения. Всего в работах задействовано 120 дезинфекторов, восемь биологов-энтомологов, 24 единицы термогенератора, 120 единиц моторно-ранцевых опрыскивателей, четыре единицы дезинфекционных машин, две единицы мотошасси с дезинфекционной установкой. Графики проведения работ в связи с погодными условиями, меняются, - говорится в сообщении профильного управления.

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