Открылась правда об отказе Сондерса продолжать бой с "Канело"

Ранее об этом не сообщалось.

Билли Джо Сондерс был против того, чтобы прерывать бой с "Канело". Об этом сообщил британский тренер Бен Дэвисон, который был угловым экс-чемпиона мира во втором среднем весе Билли Джо Сондерса в бою против Сауля Альвареса, передает zakon.kz.

Существует неправильно истолкованное мнение по поводу того, что произошло, когда Билли Джо вернулся в угол. Он сел, и я прошептал ему на ухо: „Ты показал, что находишься на этом уровне“. Билли Джо прибавлял по ходу поединка, но пропустил удар, и я сказал: „Мы снимаем тебя с боя“. После этого он покачал головой и ответил: „Нет, я пойду драться“. Думаю, он даже сказал, что будет биться как ортодокс или что-то в этом роде. Но я сказал: „Ты доказал, что это твой уровень, у тебя будет еще один шанс, ведь бой был близким“, - сказал тренер порталу Fightnews.info.

Дэвисон заявил, что другого варианта, кроме как остановить бой, не было из-за травмы Сондерса.

Я видел, как Билли Джо заставлял множество чемпионов сдаваться в зале. Это правда. Он покачал головой, только чтобы сказать: „Не снимайте меня“, однако мы сделали то, что должны были сделать, - заключил Дэвисон.

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