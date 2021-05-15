Экс-министр обнаружил ошибку в паспорте вакцинации

Мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Экс-министр национальной экономики Руслан Даленов обнаружил ошибку в электронном паспорте вакцинации, сообщает zakon.kz.

Скриншотом, где слово coronavirus в английском варианте написано через "о", он поделился в соцсетях.

Только заметил, что "Коронавирус" через "о" написано. Такой вот паспорт. Будем так показывать зарубежным друзьям. Руслан Даленов

В АО "НИТ" на запрос zakon.kz ответили, что данные в eGov Mobile приходят из базы данных Модуля Вакцинации Минздрава РК.

Мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

В электронном паспорте вакцинации отображается информация на трех языках: какие препараты получил человек, в каких дозах и когда. Документ можно предъявлять по месту требования, а доступ открыть с помощью QR-кода. В цифровых документах паспорт отображается только после получения второй дозы вакцины.

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