Несколько школ в Казани эвакуировали из-за сообщений о минировании

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Всех детей и сотрудников эвакуировали в оперативном порядке.
Учеников и персонал нескольких казанских школ эвакуировали после сообщений о заложенных взрывных устройствах, передает zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения.
Всех детей и сотрудников эвакуировали в оперативном порядке.
Позже в мэрии сообщили, что информация о минировании оказалась ложной.
Накануне около 80 детей казанской школы №27 были эвакуированы после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Проверка установила, что сообщение оказалось ложным.
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