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Израиль уничтожил офис Associated Press и Al-Jazeera и в Газе

Фото: Кадр из видео 15 мая 2021, 19:03

Здание было эвакуировано примерно за час до авианалета, военные предупредили журналистов о предстоящей атаке.

Авиация Израиля 15 мая атаковала и разрушила здание в Газе, в котором находились корпункты Al Jazeera, Associated Press и ряда других крупных мировых СМИ, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, здание было эвакуировано примерно за час до авианалета, военные предупредили журналистов о предстоящей атаке.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Ранее сегодня военное крыло движения ХАМАС нанесло удары по Тель-Авиву и окрестностям.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая после столкновений в Восточном Иерусалиме.

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