В двух районах Алматы часть зданий отключат от холодной воды

Приложение zakon.kz
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На время отключения объекты социальной сферы будут обеспечены питьевой водой автоцистернами.
Нескольких городских секторов Алматы отключат от холодной воды, передает zakon.kz.
Как говорится в сообщении ГКП "Алматы су", это необходимо для ввода в эксплуатацию новых сетей водоснабжения.
Водоснабжение ограничат:
- в Медеуском районе
17 мая с 9-ти до 17-ти часов в контуре улиц Назарбаева – Макатаева – Кунаева – Казыбек би;
- в Алмалинском районе
18 мая с 9-ти до 18-ти часов в контуре улиц Курмангазы – Карасай батыра – Сейфуллина – Муратбаева.
На время отключения объекты социальной сферы будут обеспечены питьевой водой автоцистернами.
Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66. ГКП "Алматы су"
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