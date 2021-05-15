Четверо погибших – страшная авария в ВКО

Грузовик опрокинулся в кювет и загорелся.

Сегодня, 15 мая около 12:45 часов грузовой автомобиль Volvo, двигавшийся по автодороге "Усть-Каменогорск-Алтай", опрокинулся в кювет, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло на 25 км трассы. 37-летний водитель, по всей видимости, не справился с управлением, передает пресс-служба ДП области.

Опрокинувшийся автомобиль загорелся. Полицейские извлекли из него обгоревшие тела водителя и троих пассажиров, двое из которых – несовершеннолетние.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК - нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены ряд судебных экспертиз, по результатам будет принято процессуальное решение. начальник ДП ВКО Сагат Мадиев

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