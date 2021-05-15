МИД Азербайджана отреагировал на обращение Армении к Путину

Глава МИД Азербайджана считает, что подобные инциденты должны решаться политическим путем и посредством переговоров.

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало решение Армении обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с инцидентом в Сюникской области, сообщает zakon.kz.

Об этом в субботу, 15 мая, заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, передает ТАСС.

Эту тему он поднял в разговоре с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Джейхун Байрамов считает, что обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности по этому вопросу не имеет никаких оснований, и это не что иное, как попытка руководящих кругов Армении политизировать проблему. сообщение МИД Азербайджана

В Баку подчеркнули, что азербайджанские пограничники находятся на своих позициях.

Глава МИД Азербайджана добавил, что подобные инциденты должны решаться политическим путем и посредством переговоров.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо российскому президенту Владимиру Путину и попросил о помощи, в том числе и военной. Кроме того, и США потребовали отвести войска Азербайджана от границы с Арменией.

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