В Уральске пенсионер покончил с собой, выбросившись с балкона

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По словам знакомых погибшего, у мужчины, якобы, было онкологическое заболевание.
Трагедия произошла 15 мая текущего года, сообщает zakon.kz.
83-летний пенсионер спрыгнул с балкона второго этажа дома, передает портал Мой Город со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.
По словам знакомых погибшего, у мужчины, якобы, было онкологическое заболевание.
Смерть наступила до приезда скорой помощи. пресс-служба управления здравоохранения ЗКО
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