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В Уральске пенсионер покончил с собой, выбросившись с балкона

Фото: volyn.com.ua 15 мая 2021, 22:20

По словам знакомых погибшего, у мужчины, якобы, было онкологическое заболевание.

Трагедия произошла 15 мая текущего года, сообщает zakon.kz.

83-летний пенсионер спрыгнул с балкона второго этажа дома, передает портал Мой Город со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

По словам знакомых погибшего, у мужчины, якобы, было онкологическое заболевание.

Смерть наступила до приезда скорой помощи. пресс-служба управления здравоохранения ЗКО

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