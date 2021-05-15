Автора Instagram-аккаунта Qaznews24 выпустили из полиции

Дело сейчас находится в стадии досудебного расследования за распространение заведомо ложной информации

Администратора паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека выпустили здания полиции, сообщает zakon.kz.

Как передает rukh2k19, это произошло после пятичасового допроса.

Дело сейчас находится в стадии досудебного расследования за распространение заведомо ложной информации Енсебек подписал документ о неразглашении, но заявил, что виновным себя не считает. Телефон и компьютер ему не вернули.

Ранее стало известно, что полиция выявила его аккаунт в Instagram, в ходе мониторинга социальных сетей. В полиции назвали публикуемые на ней сообщения, фейковыми. Хотя сам автор предпочитаейт называть их сатирическими.

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