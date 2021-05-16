Трехлетний ребенок упал в септик в Уральске

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Ребенок был госпитализирован в больницу, где ему поставили диагноз "механическая асфиксия в следствии попадания жидкости в дыхательные пути".
В Уральске трехлетний ребенок, оставшись без присмотра во дворе частного дома упал в открытый септик со сточными водами, сообщает zakon.kz.
Несчастье произошло около 21:00, передает портал Мой Город.
Глубина септика составляла три метра.
Случай произошел в 21:00. Ребенка вытащили соседи, после чего он был госпитализирован в больницу, где ему поставили диагноз "механическая асфиксия в следствии попадания жидкости в дыхательные пути". пресс-служба ДЧС ЗКО
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