Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Трехлетний ребенок упал в септик в Уральске

Фото: pikabu.ru 16 мая 2021, 02:06

Ребенок был госпитализирован в больницу, где ему поставили диагноз "механическая асфиксия в следствии попадания жидкости в дыхательные пути".

В Уральске трехлетний ребенок, оставшись без присмотра во дворе частного дома упал в открытый септик со сточными водами, сообщает zakon.kz.

Несчастье произошло около 21:00, передает портал Мой Город.

Глубина септика составляла три метра.

Случай произошел в 21:00. Ребенка вытащили соседи, после чего он был госпитализирован в больницу, где ему поставили диагноз "механическая асфиксия в следствии попадания жидкости в дыхательные пути". пресс-служба ДЧС ЗКО

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Уехавшие на ПМЖ в Израиль казахстанцы живут, как пороховой бочке
Армения и Азербайджан снова обвиняют друг друга в провокациях