Сколько зараженных коронавирусом выявили 15 мая

В лидерах Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2459 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает zakon.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 400;Алматы - 591;Шымкент - 101;Акмолинская область - 149;Актюбинская область - 89;Алматинская область - 209;Атырауская область - 75;Восточно-Казахстанская область - 93;Жамбылская область - 33;Западно-Казахстанская область - 114;Карагандинская область - 359;Костанайская область - 30;Кызылординская область - 34;Мангистауская область - 65;Павлодарская область - 72;Северо-Казахстанская область - 14;Туркестанская область - 31.

Всего в стране выявлено 358104 заболевших.

Также за прошедшие сутки выздоровело 3166 человек.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 499Алматы - 1009Акмолинская область - 341Алматинская область - 328Атырауская область - 161Восточно-Казахстанская область - 142Жамбылская область - 75Западно-Казахстанская область - 45Карагандинская область - 346Костанайская область - 25Кызылординская область - 57Мангистауская область - 56Павлодарская область - 33Северо-Казахстанская область - 10Туркестанская область - 39

Итого выздоровевших в Казахстане - 316003.

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