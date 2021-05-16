Гибель Асель Айтпаевой: полиция задержала родственника семьи

Досудебное расследование ведется по статье 128 УК (Торговля людьми).

Полицейские Нур-Султана задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления Мурата Мейрбекова - дальнего родственника погибшей в Грузии казахстанки Асель Айтпаевой, передает zakon.kz.

По информации столичного ДП, мужчина задержан и водворен в ИВС. Проводятся следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

Досудебное расследование ведется по статье 128 УК (Торговля людьми).

Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна девятого этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия был задержан гражданин Грузии Зугдиди Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

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