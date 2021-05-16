Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола

Брайант является одним из самых титулованных баскетболистов США.

Американский баскетболист Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, сообщает zakon.kz.

По данным Известий, церемония прошла в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Во время церемонии с речью выступила вдова Брайанта Ванесса.

Я бы хотела, чтобы мой муж был здесь и принял эту невероятную награду. Он и Джиджи заслуживают того, чтобы быть здесь. Джиджи была бы так горда, если бы увидела, как ее папу занесли в Зал баскетбольной славы, — сказала она.

Кроме того в Зал славы баскетбола включили чемпионов НБА Тима Данкана и Кевина Гарнетта, чемпионку женской НБА Тамику Кэтчингс и других. Всех их должны были внести в Зал славы в 2020 году, но церемонию перенесли из-за пандемии.

41-летний Коби Брайант, его 13-летняя дочь и еще семь человек погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолета в Калифорнии.

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Брайант является одним из самых титулованных баскетболистов США. В течение 20 сезонов выступал за команду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" на позиции атакующего защитника. В возрасте 34 лет он стал самым молодым игроком в истории лиги, набрав 30 тыс. карьерных очков. В составе "Лейкерс" пять раз становился чемпионом, дважды выигрывал золото олимпиады в 2008 и в 2012 годах.

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