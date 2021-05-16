Появилась новая гипотеза, почему человек видит сны

Сны помогают нашему мозгу обобщать повседневный опыт.

Появилась новая гипотеза, объясняющая функциональное назначение сновидений, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, вопрос о том, для чего человек видит сны, традиционно вызывает споры в научном сообществе. Существует невероятное количество теорий о том, почему мы видим сны.

По словам американского нейробиолога Эрика Хоэла, сны помогают нашему мозгу обобщать повседневный опыт. Эта гипотеза предполагает, что сны делают наше понимание мира менее упрощенным и более всесторонним.

В подтверждение своей точки зрения ученый привел тот факт, что во сне часто всплывают ситуации, многократно повторяющиеся в реальной жизни. Он утверждает, что в этом случае срабатывает состояние переобучения, и мозг пытается обобщить задачу, создавая сны.

Отчасти, по мнению исследователя, функцию "искусственных снов" выполняют художественные фильмы и романы — они действуют как заменитель сновидений. Ту же роль играют технологии виртуальной реальности.

Отличие мозга от искусственных нейронных сетей заключается в том, что отключить обучение мозга невозможно, и если в жизни для этого недостаточно нового опыта, включаются сновидения. Таким образом, по мнению автора, мозг тренирует свои перцептивные и когнитивные способности и поддерживает свою производительность.

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