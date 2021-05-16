По каким специальностям Казахстан обучит граждан Таджикистана

Стороны ежегодно на эквивалентной основе осуществляют обмен обучающимися до 100 человек.

Министерство образования и науки РК подготовило Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области образования от 13 июня 2000 года, передает zakon.kz.

Стороны ежегодно на эквивалентной основе осуществляют обмен обучающимися до 100 человек, - говорится в документе.

Так, казахстанская сторона предоставляет обучение по областям образования "информационно-коммуникационные технологии", "инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" – 50 человек (бакалавриат – 40, магистратура – 10), "здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" – 5 человек (бакалавриат/специалитет/интернатура – 5), "сельское хозяйство и биоресурсы", "искусства и гуманитарных наук", "социальных наук, журналистики и информации", "бизнеса, управления и права" – 45 человек (бакалавриат – 35, магистратура – 10).

В свою очередь таджикская сторона предоставляет обучение по техническим специальностям – 50 человек (бакалавриат – 40, магистратура – 10), по медицинским специальностям – 5 человек (бакалавриат/специалитет/интернатура – 5), по гуманитарно-экономическим специальностям – 45 человек (бакалавриат – 35, магистратура – 10)".

Как отмечается, принимающая сторона освобождает участников обмена от платы за обучение, пользование учебными пособиями, научно-технической документацией, исследовательским оборудованием и обеспечивает им:

обучение, проведение научно-исследовательской работы в соответствии с требованиями образовательных стандартов, действующих в принимающей стране;

проживание в общежитии высшего учебного заведения на равных условиях с гражданами своего государства;

медицинское обслуживание в рамках национального законодательства в области здравоохранения.

Кроме того, предусматривается, что принимающая сторона выплачивает участникам обмена стипендии в соответствии с национальным законодательством своего государства.Оплата транспортных расходов производится за счет средств участников обмена.

Как следует из документа, принимающая сторона ежегодно до 30 марта предоставляет направляющей стороне перечень специальностей.

В свою очередь направляющая сторона ежегодно не позднее 30 мая представляет принимающей стороне необходимые документы кандидатов на обучение.

Также говорится, что срок обучения бакалавриата и магистратуры определяется принимающей стороной в соответствии с национальным законодательством своего государства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!